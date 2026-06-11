 
Общество

В Псковской области заканчивается голосование за объекты благоустройства

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Более 87 тысяч жителей Псковской области приняли участие в онлайн-голосовании по определению общественных территорий для благоустройства в рамках программы «Формирование комфортной городской среды» президентского нацпроекта «Инфраструктура для жизни», сообщил губернатор региона Михаил Ведерников в своем канале в мессенджере Max.

«Благодарю каждого, кто нашёл время и сделал выбор. Отдельно хочу отметить волонтёров и команды муниципалитетов, которые помогали и информировали людей», - обозначил губернатор. Он отметил, что лидеры рейтинга уже определились, но конечный исход соревнования территорий может измениться и за оставшиеся два дня: всё зависит от настойчивости и инициативности самих жителей.  

«Напомню, что округа, проявившие наибольшую активность, получат дополнительное финансирование из областного бюджета – и смогут потратить его на благоустройство», - добавил глава региона.

Проголосовать можно до 12 июня включительно с любого устройства на портале «Госуслуг»: zagorodsreda.gosuslugi.ru

«Давайте вместе сделаем регион ещё уютнее, красивее и комфортнее», - сказал в заключение Михаил Ведерников.
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