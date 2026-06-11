Новый врач-рентгенолог приступил к работе в Невельской МБ по программе «Земский доктор»

Новый врач-рентгенолог приступил к работе в Невельской межрайонной больнице по программе «Земский доктор», сообщила Псковской Ленте Новостей главный врач больницы Олеся Голубева.

Фото: главный врач Невельской межрайонной больницы Олеся Голубева

Новый врач-рентгенолог Илья Сулима - уроженец Мурманска, жил и учился в Пустошке. С 2016 по 2022 год обучался в Псковском государственном университете на кафедре медицинской кибернетики и общественного здоровья, с 2022 по 2024 год прошел обучение в ординатуре в Северо-Западном государственном медицинском университет имени Ильи Мечникова по специальности «Лучевая функциональная диагностика».

С 8 июня года работает в филиале «Новосокольнический» Невельской межрайонной больницы в должности врача-рентгенолога по программе «Земский доктор».

Напомним, ранее в Себежском филиале Невельской межрайонной больницы к своим обязанностям приступил новый врач приемного отделения стационара и по совместительству врач-невролог стационара.