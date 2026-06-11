Артистку, уроженку Псковской области Людмилу Чурсину похоронят в Петербурге

Народную артистку СССР Людмилу Чурсину похоронят на Сестрорецком кладбище в Санкт-Петербурге 12 июня, сообщила директор Театра Российской армии Милена Авимская.

Цветы у портрета актрисы Людмилы Чурсиной в театре Российской Армии в Москве. Фото: РИА Новости / Кирилл Зыков

Ранее Театр Российской армии сообщил, что Чурсина скончалась после продолжительной болезни в возрасте 84 лет. Как рассказали РИА Новости в окружении актрисы, причиной смерти стала онкология, Чурсина боролась с недугом около года.

«Отпевание состоится 12 июня в Санкт-Петербурге, захоронение на Сестрорецком кладбище Санкт-Петербурга по желанию родственников. Вечная память», - написала Авимская в своих соцсетях.

Сама Чурсина при жизни признавалась, что страдает от хронической обструктивной болезни легких (ХОБЛ). Она называла это расплатой за более чем полувековое курение. По словам знаменитости, она никак не могла избавиться от этой пагубной привычки.

Людмила Чурсина не дожила до юбилея чуть больше месяца — 20 июля 2026 года ей должно было исполниться 85 лет.

Как говорила сама актриса, родилась она 20 июля 1941 года в медсанбате под деревней Груздово Куньинского района. Её мать, Геновефа Ивановна, покидала Великие Луки во время наступления немецких войск и родила дочь в пути. После родов семья отправилась в эвакуацию в Сталинабад (сейчас — Душанбе), где факт рождения официально зарегистрировали.