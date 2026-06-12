«Прессинг»: Куда уходят кадры, журналистика без журналистов и псевдоним Никто

Слушайте в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM) новый выпуск программы «Прессинг».

Ведущие обсудят кадровую ситуацию в отрасли. По их мнению, в редакциях почти прекратилась ротация поколений из-за утраты интереса к профессии. Юлия Магера и Константин Калиниченко считают, что журналисты из людей, властвовавших умами, превратились в безликих. Они вспомнят времена, когда все было по-другому, и назовут причины, по которым профессия оказалась в сегодняшней точке.

Начало программы «Прессинг» в 12.03. Видеотрансляцию можно будет посмотреть на RuTube-канале ПЛН-ТВ, в группе «ПЛН» «ВКонтакте» и на сайте Псковской Ленты Новостей.