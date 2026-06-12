«В фокусе»: Локнянский округ. Основные проекты 2026 года

Слушайте в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM) новый выпуск программы «В фокусе». Гость студии - глава Локнянского муниципального округа Иван Белугин. Ведущая Любовь Кузнецова обсудит с ним широкий круг актуальных вопросов жизни округа.

На календаре июнь, и многие проекты уже этого сезона в разгаре. Как продвигается капремонт Локнянской школы? Какие изменения ждут стадион «Колос»? Какие объекты Локнянского округа предложены к благоустройству в 2027 году по программе «Формирование комфортной городской среды»? Что планируют поменять или построить местные ТОСы в рамках регионального конкурса грантов?

Об этом и не только – в 13.05. Видеотрансляцию можно будет посмотреть на RuTube-канале ПЛН-ТВ, в группе «ПЛН» «ВКонтакте» и на сайте Псковской Ленты Новостей.