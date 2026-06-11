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Врач призвал людей с сердечно-сосудистыми заболеваниями быть осторожнее в жару

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Жара особенно опасна для людей с сердечно-сосудистыми заболеваниями. Об этом кардиолог АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга), кандидат медицинских наук Евгений Кокин предупредил в четверг, 11 июня.

По словам медика, людям с этими заболеваниями следует беречься в жару, потому что из-за нее сердце работает в условиях дополнительной нагрузки. При высоких температурах воздуха сосуды расширяются, давление может колебаться, а из-за потери жидкости кровь становится гуще. Из-за этого увеличивается риск тахикардии, обострения ишемии, тромбозов и декомпенсации хронических болезней сердца, предупредил он.

«Летом инфаркты чаще провоцируются обезвоживанием, перегревом, перепадами давления, физической нагрузкой в жару и недостатком сна. Особенно уязвимы люди с гипертонией, ишемической болезнью сердца, аритмиями, сердечной недостаточностью, а также пожилые пациенты и те, кто уже перенес инфаркт или инсульт», — уточнил Кокин в беседе с Lenta.Ru.

Кардиолог рекомендовал летом не допускать обезвоживания, избегать длительного пребывания на солнце и подъема тяжестей, а также ежедневно контролировать давление и пульс и снизить физическую активность, особенно в часы пика жары.

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