Четыре центнера сыра не допустили к ввозу на границе в Псковской области

Партию плавленого сыра весом 400 килограмм не допустили на территорию страны в деревне Лобок, расположенной на российско-белорусском участке государственной границы РФ в Псковской области. Партия перемещалась без ветеринарных сопроводительных документов, подтверждающих безопасность и происхождение товара. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в Северо-Западном межрегиональном управлении Россельхознадзора.

Государственный инспектор ведомства во время проведения ветеринарного контроля также установил, что готовая молочная продукция перевозилась с нарушением ветеринарно-санитарных требований. В транспортном средстве отсутствовало холодильное оборудование, обеспечивающее соблюдение температурного режима.

Перемещение 400 кг сыра по таможенной территории Евразийского экономического союза запрещено, оформлены протоколы об административном правонарушении, согласно акту о возврате груза, он был возвращен на территорию Республики Беларусь.