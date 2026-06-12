Молодёжь Псковской области приглашают на образовательную программу «Пространство „Я в Агро“» в Ростове-на-Дону

Продолжается регистрация на участие в федеральной образовательной программе «Пространство „Я в Агро“», которая пройдёт с 17 по 19 июня 2026 года в Ростове-на-Дону на базе АНО «Центр аграрного лидерства «Молодежная станица Дон», сообщили Псковской Ленте Новостей в АНО ПО «Центр молодёжи и общественных инициатив».



Программа направлена на формирование компетенций в области создания и развития молодёжных сообществ в агропромышленном комплексе и включает образовательные сессии, тренинги, нетворкинг и обмен опытом с лидерами агросообществ из разных регионов России.



К участию приглашаются молодые люди в возрасте от 14 до 35 лет, работающие или обучающиеся в сфере АПК, а также проживающие на сельских территориях и в сельских агломерациях.



Для участия необходимо до 16 июня 2026 года (включительно) заполнить регистрационную форму по ссылке: clck.ru/3U7WNc.

Участие бесплатное.

Проект «Я в Агро» реализуется в рамках национального проекта «Молодёжь и дети» и призван выявлять «лидеров изменений» среди агромолодёжи, объединяя их в постоянно действующее профессиональное сообщество.