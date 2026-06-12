 
Общество

Молодёжь Псковской области приглашают на образовательную программу «Пространство „Я в Агро“» в Ростове-на-Дону

0

Продолжается регистрация на участие в федеральной образовательной программе «Пространство „Я в Агро“», которая пройдёт с 17 по 19 июня 2026 года в Ростове-на-Дону на базе АНО «Центр аграрного лидерства «Молодежная станица Дон», сообщили Псковской Ленте Новостей в АНО ПО «Центр молодёжи и общественных инициатив».
 
Программа направлена на формирование компетенций в области создания и развития молодёжных сообществ в агропромышленном комплексе и включает образовательные сессии, тренинги, нетворкинг и обмен опытом с лидерами агросообществ из разных регионов России.
 
К участию приглашаются молодые люди в возрасте от 14 до 35 лет, работающие или обучающиеся в сфере АПК, а также проживающие на сельских территориях и в сельских агломерациях.
 
Для участия необходимо до 16 июня 2026 года (включительно) заполнить регистрационную форму по ссылке: clck.ru/3U7WNc.

Участие бесплатное.

Проект «Я в Агро» реализуется в рамках национального проекта «Молодёжь и дети» и призван выявлять «лидеров изменений» среди агромолодёжи, объединяя их в постоянно действующее профессиональное сообщество.

Прокомментировать
Подписывайтесь на ПЛН в МАКС →
 

Реклама на ПЛН

Псковская Лента Новостей (ПЛН)

Электронное периодическое издание. Регистрационный номер СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Гражданская пресса».

Полное копирование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети интернет — гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна.

18 +

Адрес редакции:

180007, Россия, Псковская область, город Псков, улица Петровская, 51

Главный редактор:

Александр Михайлович
Савенко

Заместитель главного редактора —
выпускающий редактор:

Ксения Алексеевна
Иванова

Телефон редакции:

+7 (8112) 72-22-07

Общие вопросы:

redaktor@pln-pskov.ru

Технические вопросы:

admin@pln-pskov.ru

Рекламная служба:

+7 (8112) 720-120

rm60.ru

Мы в соцсетях:

Счетчики:

Рейтинг@Mail.ru

© Псковская Лента Новостей, 2000 — 2026