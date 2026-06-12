Псковские полицейские приняли присягу в День России

На территории постоянно действующей музейной экспозиции истории органов внутренних дел Псковской области состоялась торжественная церемония принятия присяги. Мероприятие было приурочено ко Дню России, сообщили Псковской Ленте Новостей в управлении МВД России по Псковской области.

Фото: управление МВД России по Псковской области

Об истории и славных традициях праздника собравшимся юношам и девушкам рассказал заместитель начальника УМВД России по Псковской области полковник полиции Сергей Ащеулов.

В своем обращении к виновникам торжества он пожелал им с честью и достоинством нести высокое звание сотрудника органов внутренних дел, беречь честь мундира и добросовестно выполнять стоящие перед ними ответственные задачи.

От лица представителей старшего поколения к молодым стражам порядка обратился заместитель председателя совета ветеранов органов внутренних дел Псковской области полковник милиции в отставке Сергей Ляхов. Он подчеркнул, что главной задачей полицейских была и остается надежная защита прав и законных интересов наших сограждан и выразил уверенность в том, что новое поколение справится с этой миссией.

По итогам успешного окончания учебного курса ряду лучших выпускников были вручены почетные грамоты и благодарности.

Как рассказали в управлении, молодых специалистов тепло поздравили сослуживцы, преподаватели, а также родные и близкие, пришедшие разделить с ними этот радостный и волнительный момент.