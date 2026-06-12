Александр Котов в День России: Это праздник общей гордости и ответственности за судьбу Отечества

С Днём России жителей Псковской области от имени депутатов Законодательного Собрания Псковской области и от себя лично сердечно поздравил председатель регионального парламента Александр Котов.

Фото: Законодательное Собрание Псковской области

«Сегодня мы вспоминаем великую историю России, полную славных побед, грандиозных свершений и примеров несгибаемого мужества наших предков. Мы отдаём дань глубокого уважения тем, кто своими ратными и трудовыми подвигами создавал мощь государства, и с благодарностью смотрим на современников, которые сегодня укрепляют суверенитет и авторитет нашей державы в мире», - отметил Александр Котов.

По его словам, этот день по праву принадлежит каждому из нас – всем, кто считает себя патриотом Родины, кто верит в великое предназначение России и для кого незыблемы свобода и независимость Отечества. Это праздник общей гордости и ответственности за судьбу страны.