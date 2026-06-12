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Александр Котов в День России: Это праздник общей гордости и ответственности за судьбу Отечества

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С Днём России жителей Псковской области от имени депутатов Законодательного Собрания Псковской области и от себя лично сердечно поздравил председатель регионального парламента Александр Котов.

Фото: Законодательное Собрание Псковской области

«Сегодня мы вспоминаем великую историю России, полную славных побед, грандиозных свершений и примеров несгибаемого мужества наших предков. Мы отдаём дань глубокого уважения тем, кто своими ратными и трудовыми подвигами создавал мощь государства, и с благодарностью смотрим на современников, которые сегодня укрепляют суверенитет и авторитет нашей державы в мире», - отметил Александр Котов.

По его словам, этот день по праву принадлежит каждому из нас – всем, кто считает себя патриотом Родины, кто верит в великое предназначение России и для кого незыблемы свобода и независимость Отечества. Это праздник общей гордости и ответственности за судьбу страны.

«Сила России всегда заключалась в единстве её народов. Именно эта общность является источником мощи и нерушимости государства. Наша сплочённость позволяет нам успешно преодолевать любые испытания и с уверенностью смотреть в будущее. Вместе мы строим сильное и процветающее государство, достойное памяти наших героических дедов и прадедов! С праздником! С Днём России!» - заключил Александр Котов.
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Котов Александр Алексеевич

Котов Александр Алексеевич

Председатель Псковского областного Собрания депутатов

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