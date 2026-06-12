Ко Дню России в Псковском филиале университета ФСИН состоялось торжественное построение личного состава. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в филиале, торжественное мероприятие проходило на плацу образовательной организации с участием руководства, ветеранов, сотрудников и курсантов вуза.

Фото: Псковский филиал университета ФСИН России

«Значение Дня России – в единстве нашего многонационального народа, в преемственности поколений и в праве каждого гордиться своей страной. Этот праздник учит нас: будущее России создается здесь и сейчас – нашим отношением к Родине, трудом и взаимной поддержкой», – отметил начальник Псковского филиала университета ФСИН России Александр Сысоев.

«Отмечая главный государственный праздник современной России, мы искренне гордимся Отечеством, его незыблемыми традициями патриотизма, передающимися из поколения в поколение, которые мы обязаны сохранить как бесценное наследие, всегда помня, что независимо от национальной и религиозной принадлежности все мы вместе – граждане единого государства», – сказал ветеран образовательной организации Николай Богорев.

В этот день также были объявлены благодарности курсантам, проявившим себя в научной, спортивной и общественной жизни филиала.

Завершилось мероприятие прохождением торжественным маршем личного состава Псковского филиала университета.