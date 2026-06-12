Михаил Ведерников вручил награды по случаю Дня России

Государственные, ведомственные и региональные награды по случаю Дня России вручил губернатор Псковской области Михаил Ведерников. Торжественная церемония состоялась в актовом зале правительства региона, сообщили Псковской Ленте Новостей в правительстве Псковской области.

Фото здесь и далее: правительство Псковской области

Глава региона подчеркнул, что этот праздник всегда напоминает о главном: страна держится на нашей вере, традиции, истории, культуре, преемственности поколений, на любви к родной земле.

«Для Псковской области это особенно близко. С нашей землей связаны истоки православия, русской государственности, имена княгини Ольги, князя Владимира. Здесь Александр Невский на Чудском озере одержал победу, защищая нашу веру и независимость. Довмонт укреплял Псков и стал князем-защитником, который на века остался в памяти псковичей», — выступил Михаил Ведерников, отметив, что Псковская земля дала России и миру великие имена.

Регион бережно хранит эту историю, продолжил губернатор.

«День России — это не только память о прошлом. Это и разговор о сегодняшнем дне, о тех, кто своим трудом, служением, талантом, мужеством защищают, развивают нашу страну и делает ее сильнее. Все вы, присутствующие в этом зале, — именно такие люди. Врачи, педагоги, работники культуры и социальной сферы, муниципальные и государственные служащие, специалисты, обеспечивающие работу предприятий, транспорта, коммунальной инфраструктуры, сохраняют природу, историческую память, помогают людям в самых разных жизненных ситуациях», — сказал глава региона.

С особым уважением относятся к героям, защитникам, участникам специальной военной операции — к тем, кто защищает национальные интересы России, ее безопасность и суверенитет, добавил губернатор.

«Ваш труд остается в жизни людей, в развитии муниципалитетов, нашей области и наших детях. Вы показываете пример нашей молодежи, которая сегодня только определяется с выбором своего пути», — добавил Михаил Ведерников и поблагодарил за верность долгу, самоотдачу, честную работу и любовь к стране.

По поручению президента Российской Федерации в торжественной обстановке губернатор вручил награды профессионалам своего дела. Орден «За заслуги в культуре и искусстве» из рук главы региона получила генеральный директор Псковского музея-заповедника Светлана Мельникова. Звание «Заслуженный ветеринарный врач Российской Федерации» присвоено начальнику станции по борьбе с болезнями животных по Невельскому и Себежскому районам Виктору Посадскому.

В ходе церемонии Михаил Ведерников вручил военнослужащим Псковского гарнизона орден Мужества, знак отличия ордена Святого Георгия — Георгиевский крест IV степени и медаль «За храбрость» II степени. Ряд специалистов региона отмечены Почетными грамотами и Благодарностями Президента в сферах образования, культуры, жилищно-коммунального хозяйства и других. Также вручены награды от Совета Федерации Федерального Собрания РФ, федеральных министерств.

Кроме того, Глава региона вручил ряд региональных наград, среди которых — Почетная грамота губернатора, звания «Заслуженный работник культуры Псковской области» и «Заслуженный работник жилищно-коммунального хозяйства Псковской области». Почетным знаком «За заслуги перед Псковской областью» награждена член Совета Псковской региональной общественной организации по содействию популяризации научных знаний «Союз ученых Псковской области» Татьяна Рыжова.

В завершение торжественной церемонии губернатор вручил трем подросткам первый в их жизни паспорт гражданина Российской Федерации и тексты Конституции нашей страны.