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В Роспотребнадзоре рассказали, какие заболевания переносят комары

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Комары могут переносить малярию, лихорадку чикунгунья и другие опасные заболевания, сообщила руководитель Роспотребнадзора Анна Попова.

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«Большое количество инфекций распространены в мире, которые передаются комарами. Это и малярия, и чикунгунья, и целый ряд других лихорадок. Необходимо соблюдать меры защиты от комаров», - сказала Попова.

Она также отметила, что комары опасны независимо от вида, любая особь может оказаться заразной. Именно поэтому крайне важно соблюдать необходимые меры профилактики для защиты от комаров, пишет РИА Новости.

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