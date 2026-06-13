День пивовара отмечают в России 13 июня

Ежегодно во вторую субботу июня в России отмечают День пивовара — главный отраслевой праздник производителей пива.

Праздник был учреждён решением Совета Союза российских пивоваров 23 января 2003 года. Его главная цель — формирование традиций российского пивоварения, укрепление авторитета профессии пивовара и развитие культуры потребления пива в стране.

Главной целью проведения Дня пивовара является формирование традиций российского пивоварения, укрепление авторитета и престижа профессии пивовара, развитие культуры потребления пива в стране.

Вообще в мировой истории самые ранние свидетельства о варке пива относятся примерно к 4-3 векам до нашей эры, что делает эту профессию одной из наиболее древних.

История российского пивоварения насчитывает не одну сотню лет, о чем свидетельствуют документальные летописи и царские грамоты. Так, первые упоминания о пиве были найдены в берестяных грамотах во время раскопок Древнего Новгорода. Так называемый перевар — хмельной напиток из меда и пива — крестьяне преподносили в качестве уплаты дани за пользование землей наряду с солодом и хмелем.

Первое упоминание о пиве в царских указах датируется периодом правления Ивана III, когда он запретил варить пиво всем желающим и закрепил это право за государством, а еще тогда же пиво, наряду с хлебным вином, начали подавать в кабаках. Царь Алексей Михайлович разрешил крестьянам варить пиво несколько раз в год на большие праздники — в Великий день, Дмитриевскую субботу, на Масленицу, на Рождество Христово.

Во времена правления Петра I пиво использовали как лекарство против цинги, а для создания новых сортов и технологий из Европы были выписаны лучшие пивовары. В 1775 году в Санкт‑Петербурге был основан пивоваренный завод Александра Невского, ставший на тот момент времени самым крупным в стране. Ежегодно здесь варилось и разливалось 1,7 миллиона литров пива. В конце 18 века был основан Калинкинский пивоваренный завод, который специализировался на выпуске элитных сортов пива.

В последующие годы промышленное производство пива активно развивалось — в 19 веке появились завод «Бавария» российско-баварского пивоваренного общества, российско‑австрийский завод «Вена», завод «Славянский», на первый план вышли частные московские пивоварни, которых было более двухсот. После 1880 года, в связи с увеличением акциза, объем пивоварения уменьшился. Отчасти сказалась и узость рынка сбыта. Пиво потребляли в основном горожане и рабочие фабрик в сельской местности. Крестьяне же предпочитали покупать водку, пишет calend.ru.

Антиалкогольная кампания начала 20 века, которая развернулась в государственной Думе и в печати, привела к ограничению продажи пива. В связи с началом Первой мировой войной были закрыты многие винные и пивные лавки. Последующие события Революции и Гражданской войны также приостановили на время развитие отечественной пивной промышленности.

Только в середине 1920-х годов стали восстанавливаться фабрики и заводы, в том числе и пивоваренные. 1 января 1928 года в СССР был введен первый общесоюзный стандарт для пива. В конце 1960‑х годов во всех союзных республиках стали производить так называемые «национальные» сорта. Но распад Советского Союза негативно сказался на отрасли. Новое развитие она получила с приходом иностранных инвесторов.