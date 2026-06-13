Псковская полиция напомнила родителям о правилах безопасности детей у водоёмов в летний период

В период летних школьных каникул особенно важно помнить о безопасности детей у водоёмов. Летом опасность представляют сильное течение (в том числе подводное), глубокие омуты и холодные подводные ключи. Родителям настоятельно рекомендуют не оставлять детей без присмотра вблизи воды и соблюдать базовые правила безопасности во время купания, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс‑службе УМВД России по Псковской области.

Правоохранители подчеркнули, что именно взрослые несут полную ответственность за жизнь и здоровье своих детей. Чтобы избежать трагических ситуаций, купание следует разрешать только в специально оборудованных местах и исключительно под личным присмотром — даже минутное отвлечение может привести к беде.

Взрослый, который присматривает за купающимися детьми, обязан хорошо уметь плавать и оказывать первую помощь. При этом не стоит поручать присмотр за малышами старшим братьям или сёстрам, а также малознакомым людям.

Родителям советуют научить ребёнка плавать и объяснить, что в случае опасности нужно без страха звать на помощь. Важно заранее рассказать детям, почему нельзя прыгать в воду с катеров и лодок, нырять с крутых берегов, купаться в тёмное время суток или в местах с сильным течением. Длительное пребывание в воде тоже опасно — оно может привести к переохлаждению, судорогам или потере сознания.

В УМВД обращают особое внимание на то, что категорически запрещено:

купаться в местах, где установлены знаки «Купание запрещено!»;

подплывать близко к проходящим катерам, гидроциклам, лодкам и катамаранам;

плавать на самодельных плотах и других подручных средствах;

устраивать шумные игры на воде.

Даже если на ребёнке надет спасательный жилет или круг, его нельзя оставлять одного в воде. Соблюдение этих правил поможет предупредить беду и сделать летний отдых безопасным.