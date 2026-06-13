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Псковичей предостерегли от обращения с фальшивыми купюрами

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На территории Псковской области участились случаи выявления денежных купюр разного номинала с признаками подделки — факты обнаружения фальшивок неоднократно фиксировались в финансовых организациях и предприятиях торговли. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс‑службе УМВД России по Псковской области. Полиция напоминает жителям региона, как правильно действовать при обнаружении поддельных денежных знаков.

Правоохранители подчёркивают: если вы обнаружили фальшивую купюру, важно действовать строго по правилам. Прежде всего постарайтесь вспомнить, от кого и при каких обстоятельствах она к вам попала. Затем незамедлительно обратитесь в полицию — дайте исчерпывающее объяснение о происхождении поддельной банкноты и сообщите приметы лица, которое её передало.

Особенно важно соблюдать осторожность в момент получения подозрительной купюры: по возможности примите меры к задержанию человека, пытающегося сбыть подделку. Для этого можно обратиться к охране магазина, позвонить в полицию или нажать тревожную кнопку. При этом ни в коем случае нельзя возвращать фальшивку сбытчику.

В случае если поддельная купюра обнаружена при пересчёте выручки в коммерческой организации, нужно сразу сообщить об этом в ближайший отдел полиции и дождаться прибытия следственно‑оперативной группы.

УМВД особо предупреждает: категорически запрещено сдавать фальшивую банкноту в банк вместе с выручкой. Такое действие приравнивается к сбыту поддельных денег и влечёт за собой уголовную ответственность.

Полиция рекомендует всем, кто работает с наличными — сотрудникам торговли, сферы обслуживания и банков, — тщательнее проверять купюры и использовать специальное оборудование для их верификации.

Если вы обнаружили поддельную купюру или стали свидетелем её изготовления либо сбыта, постарайтесь запомнить приметы злоумышленников и особенности используемого ими автотранспорта. Незамедлительно сообщите о случившемся в полицию по телефонам 102 или 112.

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