 
Общество

На Госуслугах появился официальный раздел Псковской области

0

На портале Госуслуг появился официальный раздел Псковской области, объединяющий удобные цифровые сервисы региона и полезную информацию на одной площадке. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников в своём канале в мессенджере МАХ.

Изображение: Михаил Ведерников / МАХ

«Удобные цифровые сервисы региона и полезную информацию мы объединили на одной площадке благодаря возможностям президентского нацпроекта "Экономика данных и цифровая трансформация государства"», - отметил губернатор.

Теперь жители региона могут оперативно получать актуальную информацию о региональных выплатах, льготах и мерах поддержки. В разделе также доступна интерактивная карта: с её помощью можно быстро найти адреса МФЦ, центры социальной защиты и бесплатные точки Wi‑Fi.

Ещё одна важная функция — система обратной связи. Через неё пользователи могут напрямую отправить вопрос, жалобу или предложение в профильные ведомства: в органы соцзащиты, учреждения здравоохранения и другие структуры.

Кроме того, раздел включает площадку для проведения опросов — здесь жители смогут голосовать по важным вопросам жизни региона.

Прокомментировать
Подписывайтесь на ПЛН в МАКС →
 

Реклама на ПЛН

Псковская Лента Новостей (ПЛН)

Электронное периодическое издание. Регистрационный номер СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Гражданская пресса».

Полное копирование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети интернет — гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна.

18 +

Адрес редакции:

180007, Россия, Псковская область, город Псков, улица Петровская, 51

Главный редактор:

Александр Михайлович
Савенко

Заместитель главного редактора —
выпускающий редактор:

Ксения Алексеевна
Иванова

Телефон редакции:

+7 (8112) 72-22-07

Общие вопросы:

redaktor@pln-pskov.ru

Технические вопросы:

admin@pln-pskov.ru

Рекламная служба:

+7 (8112) 720-120

rm60.ru

Мы в соцсетях:

Счетчики:

Рейтинг@Mail.ru

© Псковская Лента Новостей, 2000 — 2026