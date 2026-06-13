На Госуслугах появился официальный раздел Псковской области

На портале Госуслуг появился официальный раздел Псковской области, объединяющий удобные цифровые сервисы региона и полезную информацию на одной площадке. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников в своём канале в мессенджере МАХ.

Изображение: Михаил Ведерников / МАХ

«Удобные цифровые сервисы региона и полезную информацию мы объединили на одной площадке благодаря возможностям президентского нацпроекта "Экономика данных и цифровая трансформация государства"», - отметил губернатор.

Теперь жители региона могут оперативно получать актуальную информацию о региональных выплатах, льготах и мерах поддержки. В разделе также доступна интерактивная карта: с её помощью можно быстро найти адреса МФЦ, центры социальной защиты и бесплатные точки Wi‑Fi.

Ещё одна важная функция — система обратной связи. Через неё пользователи могут напрямую отправить вопрос, жалобу или предложение в профильные ведомства: в органы соцзащиты, учреждения здравоохранения и другие структуры.

Кроме того, раздел включает площадку для проведения опросов — здесь жители смогут голосовать по важным вопросам жизни региона.