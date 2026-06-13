Врачи рассказали, сколько нужно двигаться для здоровья

Всего 20–25 минут движения в день или 150–300 минут умеренной активности в неделю — такой минимум для поддержания здоровья рекомендует Всемирная организация здравоохранения. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в Псковской областной клинической больнице, подчеркнув: малоподвижный образ жизни по опасности сопоставим с курением и ожирением.

Изображение: Псковская областная клиническая больница

Малоподвижный образ жизни незаметно, но существенно вредит сердцу, сосудам и нервной системе. По данным статистики, недостаток движения повышает риск развития ишемической болезни сердца на 30 %, сахарного диабета II типа — на 27 %, рака толстой кишки и молочной железы — на 21–25 %. Эти цифры наглядно демонстрируют, насколько важно поддерживать достаточный уровень физической активности.

Всемирная организация здравоохранения даёт чёткие и выполнимые рекомендации для взрослых: достаточно уделять 150–300 минут в неделю умеренной активности — например, быстрой ходьбе, велосипедным прогулкам, танцам или работе на даче. Альтернативный вариант — 75–150 минут интенсивной нагрузки, к которой относятся бег, плавание в быстром темпе, велоспорт или активные игры. Получается, что для заметного улучшения здоровья достаточно всего 20–25 минут движения в день. При желании нагрузку можно увеличить — но даже такой базовый минимум уже даёт серьёзный защитный эффект.

Если в будние дни сложно найти время для занятий, не стоит отчаиваться: исследования показывают, что «спортивные выходные» тоже приносят пользу. Даже если большую часть недели вы проводите в офисе, активные прогулки, плавание или катание на велосипеде в субботу и воскресенье всё равно положительно скажутся на состоянии организма. Главное — избегать полного отсутствия движения.

Врачи советуют не ставить амбициозных целей сразу, а начинать с малого. Можно, например, пройти пешком 20 минут после работы, подняться по лестнице вместо того, чтобы воспользоваться лифтом, или провести выходные на природе вместо отдыха перед телевизором. Ключевой момент — выбрать тот вид активности, который приносит удовольствие: так он быстрее войдёт в привычку и станет естественной частью образа жизни.