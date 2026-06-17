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День русского кваса и памяти святителя Митрофана отмечают 17 июня

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День русского кваса, памяти святителя Митрофана, патриарха Константинопольского, а также всемирный день мусорщика отмечают сегодня, 17 июня.

Изображение сгенерировано нейросетью

Ежегодный День русского кваса посвящен традиционному напитку с тысячелетней историей, ставшему символом русской культуры. Принято считать, что впервые День русского кваса отметили в 2009 году в Твери производители напитка для привлечения клиентов, а в 2013 году праздник утвердили на официальном уровне.

Первое письменное упоминание о квасе на Руси относится к 989 году. К XV веку существовало свыше 500 разновидностей кваса: белый, красный, сухарный, окрошечный, имбирный, калиновый, брусничный, с мятой и изюмом и другие.

Всемирный день мусорщика был учрежден в 2011 году американским основателем компании, которая специализировалась на утилизации отходов и портативной санитарии. Предприниматель стремился повысить престиж профессии и привлечь внимание к ее значимости для экологии и чистоты городов. Изначально мероприятия прошли в США, а к 2025 году традиция распространилась на другие страны, включая Россию.

Православные люди сегодня отмечают День памяти святителя Митрофана, патриарха Константинопольского. Святитель Митрофан жил на рубеже III и IV веков. Он был первым патриархом Константинопольским. В этот день в храмах совершается богослужение. Верующие могут посетить службу, помолиться, прочитать житие святого или акафист. Поскольку 17 июня приходится на среду, этот день традиционно является постным в рамках Петрова поста.

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