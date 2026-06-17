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Юношей из Псковской области приглашают на обучение в военную академию Росгвардии

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Военная ордена Жукова академия войск национальной гвардии Российской Федерации проводит обучение курсантов на трех факультетах: артиллерийском, командном и военно-политической работы.

Фото: пресс-служба управления Росгвардии по Псковской области

Принятые в академию курсанты зачисляются на действительную военную службу, обеспечиваются всеми видами довольствия и проживают на территории вуза.

Окончившие первый курс, заключают контракт о прохождении военной службы и пользуются льготами в соответствии с ФЗ «О воинской обязанности и военной службе». Курсантам ежегодно предоставляются каникулы: в зимнее время – 2 недели, летом – 30 дней.

Выпускники академии Росгвардии назначаются в подразделения, обеспечивающие общественную безопасность, охрану важных государственных объектов и другие задачи, стоящие перед Росгвардией.

Дополнительную информацию можно узнать на сайте образовательного учреждения, а также в региональном Управлении Росгвардии по телефону: 8112-73-43-13.

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