Псковскую школу №18 отремонтируют в этом году

В рамках традиционного контрольного выезда по территории второго избирательного округа глава города Пскова Борис Елкин совместно с депутатом Псковской городской Думы Алесей Михачевой посетили школу №18. К ним присоединилась председатель Совета руководителей муниципальных образовательных учреждений города Пскова и директор школы №29 Елена Синёва. Главным аспектом визита стало обсуждение планов по ремонту школы в текущем году, который будет проведён за счёт бюджетных средств, сообщил Борис Елкин в своем канале в мессенджере Мах.

Фотографии: Борис Елкин / Мах

Борис Елкин отметил, что данный совет возродили для координации деятельности образовательных учреждений по вопросам развития и повышения качества образования, а также доводить до руководства наболевшие вопросы. Главным аспектом визита стало обсуждение планов по ремонту школы в текущем году, который будет проведён за счёт бюджетных средств.

В рамках этих работ в школе заменят оконные блоки, проведут капитальный ремонт лифта на кухне, установят современную систему оповещения и управления эвакуацией.



«Самое долгожданное — это ремонт спортивной площадки. В этом году здесь появится баскетбольно-волейбольная площадка. Мы уверены, что проведённые работы значительно улучшат условия обучения и отдыха школьников и создадут комфортную среду для занятий спортом и внеурочной деятельности», — прокомментировал Борис Елкин.