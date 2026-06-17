 
Общество

Псковскую школу №18 отремонтируют в этом году

0

В рамках традиционного контрольного выезда по территории второго избирательного округа глава города Пскова Борис Елкин совместно с депутатом Псковской городской Думы Алесей Михачевой посетили школу №18. К ним присоединилась председатель Совета руководителей муниципальных образовательных учреждений города Пскова и директор школы №29 Елена Синёва. Главным аспектом визита стало обсуждение планов по ремонту школы в текущем году, который будет проведён за счёт бюджетных средств, сообщил Борис Елкин в своем канале в мессенджере Мах.

Фотографии: Борис Елкин / Мах

Борис Елкин отметил, что данный совет возродили для координации деятельности образовательных учреждений по вопросам развития и повышения качества образования, а также доводить до руководства наболевшие вопросы. Главным аспектом визита стало обсуждение планов по ремонту школы в текущем году, который будет проведён за счёт бюджетных средств.

В рамках этих работ в школе заменят оконные блоки, проведут капитальный ремонт лифта на кухне, установят современную систему оповещения и управления эвакуацией.

 


«Самое долгожданное — это ремонт спортивной площадки. В этом году здесь появится баскетбольно-волейбольная площадка. Мы уверены, что проведённые работы значительно улучшат условия обучения и отдыха школьников и создадут комфортную среду для занятий спортом и внеурочной деятельности», — прокомментировал Борис Елкин.

Прокомментировать
Подписывайтесь на ПЛН в МАКС →
 

Пресс-портреты

Елкин Борис Андреевич

Елкин Борис Андреевич

Глава города Пскова

Михачёва Алеся Михайловна

Михачёва Алеся Михайловна

Депутат Псковской городской Думы по округу №2.

Реклама на ПЛН

Псковская Лента Новостей (ПЛН)

Электронное периодическое издание. Регистрационный номер СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Гражданская пресса».

Полное копирование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети интернет — гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна.

18 +

Адрес редакции:

180007, Россия, Псковская область, город Псков, улица Петровская, 51

Главный редактор:

Александр Михайлович
Савенко

Заместитель главного редактора —
выпускающий редактор:

Ксения Алексеевна
Иванова

Телефон редакции:

+7 (8112) 72-22-07

Общие вопросы:

redaktor@pln-pskov.ru

Технические вопросы:

admin@pln-pskov.ru

Рекламная служба:

+7 (8112) 720-120

rm60.ru

Мы в соцсетях:

Счетчики:

Рейтинг@Mail.ru

© Псковская Лента Новостей, 2000 — 2026