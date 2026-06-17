 
Общество

Сделать все запланированные дела за рабочий день успевают 79% псковичей — опрос

0

Сделать все запланированные дела за рабочий день успевают 79% работающих псковичей. К такому выводу пришли аналитики сервиса по поиску работы и подбору персонала в России SuperJob на основании опроса, который прошел с 25 мая по 10 июня. В опросе приняли участие экономически активные граждане, имеющие постоянную работу.

Большинство трудоустроенных псковичей (79%) успевают за рабочий день сделать все запланированные дела. 12% не справляются: «Коллеги постоянно отвлекают», «Чем больше делаешь, тем больше задач дают в следующий раз. Это выматывает», «Всегда появляются более срочные задачи». Еще 9% затруднились с ответом: «Специфика работы компании затрудняет планирование».

Женщины чаще мужчин отчитываются о полной реализации планов. Среди респондентов со средним профессиональным образованием все рабочие дела успевают сделать 85%, с высшим — 81%.

Самая высокая продуктивность зафиксирована у опрошенных с доходом от 100 до 150 тысяч рублей (89%). Наиболее собранными оказались PR-менеджеры, системные администраторы и медицинские сестры — по 91% из них успевают выполнить все профессиональные задачи.

Высокие показатели также у администраторов и экономистов (по 90%), секретарей и продавцов (по 88%), водителей (87%), врачей и менеджеров по работе с клиентами (по 84%). А вот аналитики (76%), дизайнеры и эйчары (по 77%), инженеры и кладовщики (по 78%), а также IT-специалисты (79%) реже других сообщают, что укладываются в рабочий график. 

Прокомментировать
Подписывайтесь на ПЛН в МАКС →
 

Реклама на ПЛН

Псковская Лента Новостей (ПЛН)

Электронное периодическое издание. Регистрационный номер СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Гражданская пресса».

Полное копирование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети интернет — гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна.

18 +

Адрес редакции:

180007, Россия, Псковская область, город Псков, улица Петровская, 51

Главный редактор:

Александр Михайлович
Савенко

Заместитель главного редактора —
выпускающий редактор:

Ксения Алексеевна
Иванова

Телефон редакции:

+7 (8112) 72-22-07

Общие вопросы:

redaktor@pln-pskov.ru

Технические вопросы:

admin@pln-pskov.ru

Рекламная служба:

+7 (8112) 720-120

rm60.ru

Мы в соцсетях:

Счетчики:

Рейтинг@Mail.ru

© Псковская Лента Новостей, 2000 — 2026