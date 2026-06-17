Сделать все запланированные дела за рабочий день успевают 79% псковичей — опрос

Сделать все запланированные дела за рабочий день успевают 79% работающих псковичей. К такому выводу пришли аналитики сервиса по поиску работы и подбору персонала в России SuperJob на основании опроса, который прошел с 25 мая по 10 июня. В опросе приняли участие экономически активные граждане, имеющие постоянную работу.

Большинство трудоустроенных псковичей (79%) успевают за рабочий день сделать все запланированные дела. 12% не справляются: «Коллеги постоянно отвлекают», «Чем больше делаешь, тем больше задач дают в следующий раз. Это выматывает», «Всегда появляются более срочные задачи». Еще 9% затруднились с ответом: «Специфика работы компании затрудняет планирование».

Женщины чаще мужчин отчитываются о полной реализации планов. Среди респондентов со средним профессиональным образованием все рабочие дела успевают сделать 85%, с высшим — 81%.

Самая высокая продуктивность зафиксирована у опрошенных с доходом от 100 до 150 тысяч рублей (89%). Наиболее собранными оказались PR-менеджеры, системные администраторы и медицинские сестры — по 91% из них успевают выполнить все профессиональные задачи.

Высокие показатели также у администраторов и экономистов (по 90%), секретарей и продавцов (по 88%), водителей (87%), врачей и менеджеров по работе с клиентами (по 84%). А вот аналитики (76%), дизайнеры и эйчары (по 77%), инженеры и кладовщики (по 78%), а также IT-специалисты (79%) реже других сообщают, что укладываются в рабочий график.