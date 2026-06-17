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Ушел из жизни псковский ветеран-афганец Шамиль Ахметов

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Гвардии подполковник в отставке, бывший начальник артиллерии в парашютно-десантном полку псковской дивизии ВДВ и ветеран Афганистана Шамиль Ахметов ушел из жизни вчера, 16 июня, сообщил Псковский городской совет ветеранов в своей группе в социальной сети «ВКонтакте».

Фото: Псковский городской совет ветеранов / «ВКонтакте»

Шамиль Ахметов родился 19 ноября 1944 года в городе Агрыз Татарской АССР.

Закончил Ленинградское артиллерийское военное училище имени Красного Октября. Проходил службу в должности командира взвода, командира батареи, начальника разведки штаба артиллерии и начальника артиллерии 234 гвардии парашютно-десантного полка 76-й гвардии воздушно-десантной дивизии.

С 1987 по 1989 служил в составе ОКСВ в Демократической Республике Афганистан в должности начальника артиллерии 345 отдельного парашютно-десантного полка. Уволен в запас в 1990 году.

Шамиль Ахметов несколько лет был председателем Псковской областной общественной организации «Российский Союз ветеранов». Проводил большую общественную работу по патриотическому воспитанию молодежи.

Шамилю Ахметову за всю жизнь было присвоено множество правительственных наград, такие как Орден «Красного Знамени», орден «Красной Звезды», медаль «За воинскую доблесть», орден Республики Афганистан «Звезда II cтепени», медаль «За заслуги перед Псковом» и другие правительственные и общественные награды.

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