В Пскове разработали меры по повышению доступности юрпомощи для участников СВО

Под председательством начальника управления Минюста РФ по Псковской области Сергея Самолётова 16 июня состоялось заседание Координационного совета при управлении, на котором обсудили поддержку участников СВО и контроль за нотариусами, сообщили Псковской Ленте Новостей в ведомстве.

Фото: управление Министерства юстиции РФ по Псковской области

В заседании Координационного совета приняли участие заместитель начальника главного управления Минюста России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области Татьяна Васильева, федеральный инспектор по Псковской области аппарата полномочного представителя президента РФ в СЗФО Ольга Миловидова, министр юстиции Псковской области Марина Чамкина, члены Координационного совета, представители регионального отделения Ассоциации юристов России, областного филиала Государственного фонда поддержки участников специальной военной операции «Защитники Отечества, государственного юридического бюро, юридических клиник.

На заседании рассмотрели вопросы об оказании бесплатной юридической помощи участникам специальной военной операции и членам их семей, а также о практике совершения нотариальных действий должностными лицами органов местного самоуправления Псковской области.

Участники заседания Координационного совета заслушали и обсудили доклады начальника отдела по вопросам адвокатуры, нотариата, государственной регистрации актов гражданского состояния управления минюста России по Псковской области Татьяны Розовой «О координации участников системы бесплатной юридической помощи при оказании бесплатной юридической помощи участникам специальной военной операции и членам их семей на территории Псковской области» и «О мерах по контролю за исполнением законодательства о нотариате органами местного самоуправления Псковской области», доклад заместителя руководителя филиала Государственного фонда поддержки участников специальной военной операции «Защитники Отечества» по Псковской области по правовым вопросам Вадима Сиверского «О практике оказания бесплатной юридической помощи участникам специальной военной операции и членам их семей на территории Псковской области» и доклад президента Нотариальной палаты Псковской области Натальи Анисимовой «О практике совершения нотариальных действий должностными лицами органов местного самоуправления Псковской области».

По итогам обсуждения разработаны меры, направленные на повышение доступности бесплатной юридической помощи для участников специальной военной операции и членов их семей, а также по усилению контроля за совершением нотариальных действий должностными лицами органов местного самоуправления Псковской области.