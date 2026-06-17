Профицит фонда ОМС Псковской области составил почти 150 млн рублей

Исполнение бюджета Фонда обязательного медицинского страхования обсудили депутаты комитета по бюджету, финансам и налоговой политике Законодательного Собрания Псковской области 17 июня, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Доходы бюджета фонда на 2025 год утверждены в сумме 12 708 168 200 рублей, расходы в сумме 13 015 269 600 рублей, с дефицитом бюджета 307 101 400 рублей. Фактически в бюджет фонда за 2025 год поступило доходов на сумму 12 715 005 100 рублей. Расходы бюджета фонда за 2025 год составили 12 565 534 100 рублей. Профицит бюджета фонда составил 148 471 000 рублей.

«У нас трудно попасть к врачам, очередь на полгода. Больные вынуждены обращаться к платной медицине. С одной стороны – уменьшение расходов, а с другой – бремя ложится на плечи наших граждан. Нужно увеличивать штат врачей, чтобы не создавать такие очереди», - высказался депутат от КПРФ Петр Алексеенко.

Законопроект поддержан.