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Свыше 24 млн рублей привлекли псковские общественники, выиграв президентские гранты

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Девять некоммерческих общественных организаций Псковской области получили финансирование из Фонда президентских грантов, сообщается на сайте фонда.

Проект «Стартапы: Все этапы» от «Союза возрождения Псковского края» получил грант в размере 587 991,89 рубля. 

Проект «Псковская тыловая бригада» от ПРОО «Надежный тыл Псков. 76ДШД» выиграл грант на 854 225,88 рубля. 

Проект «Слышащие сердцем: 113 лет Псковскому ВОГ» от Псковского регионального отделения Всероссийского общества глухих будет реализовываться на грант в размере 954 959,81 рубля. 

Проект «Точка.Псков» от команды «Центра образования и воспитания детей и молодёжи» Детского технопарка «Кванториум Псков» получил грант в размере 2 034 608,5 рубля.

Проект «Горящие сердца» от Псковского регионального отделения Российского детского фонда выиграл грант в размере 2 466 434 рубля. 

Проект «Комплексная программа больничной помощи тяжелобольным "Сёстры милосердия"» от храма Святителя Луки при больнице города Пскова удостоен гранта в размере 3 552 798 рублей.

Проект «Вместе мы сможем: открытие кризисного центра для людей, попавших в сложную жизненную ситуацию» от команды службы помощи «Белый цветок» получил грант в размере 4 978 035 рублей.

Проект «Первая помощь: знай и действуй!» от Российского Красного Креста Псковской области выиграл грант в размере 7 970 360 рублей.

Проект «Школа проектных компетенций для молодежи "Планируй, проектируй, продвигай"» от АНО «Центр "Приоритет"» будут реализовывать за 985 400 рублей.

Всего девять победителей получат гранты в сумме на 24 384 813,08 рубля.

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