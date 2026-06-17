Дополнительные выплаты для соотечественников могут ввести в Псковской области

Законопроект, предусматривающий дополнительные меры социальной поддержки квалифицированных специалистов из числа переселившихся в Псковскую область соотечественников и иностранных граждан, рассмотрели депутаты комитета по бюджету, финансам и налоговой политике Законодательного Собрания Псковской области 17 июня, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Фото: Законодательное Собрание Псковской области

Регион устанавливает дополнительные меры финансовой поддержки для медицинских и педагогических работников, переселившихся из недружественных стран. Единовременная выплата «подъёмных» и компенсация расходов на оформление документов предназначены для востребованных специалистов, которые намерены постоянно проживать в Псковской области и заключили трудовой договор с профильной организацией.

Введение мер поддержки указанной категории граждан предусматривается с 2026 года. Единовременная денежная выплата на обустройство предоставляется в размере 100 тысяч рублей, компенсация расходов на социальную адаптацию на возмещение понесенных расходов в размере фактически подтвержденных расходов, но не превышающем 355 тысяч рублей, в том числе:

На прохождение медицинского освидетельствования для получения разрешения на временное проживание в размере фактически подтвержденных расходов, но не превышающем 5 тысяч рублей; На уплату государственной пошлины за признание иностранного образования и (или) иностранной квалификации, ученых степеней и званий, осуществляемое федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по контролю и надзору в сфере образования, в размере фактически подтвержденных расходов, но не превышающем 10 тысяч рублей; На обучение (программы повышения квалификации и/или профессиональной переподготовки) для прохождения аккредитации специалиста с целью приобретения права на осуществление медицинской и фармацевтической деятельности в Российской Федерации в размере фактически подтвержденных расходов, но не превышающем 20 тысяч рублей; На уплату услуг по переводу документов, государственных пошлин, консульского сбора и сбора в счет возмещения фактических расходов, связанных с оформлением документов, определяющих правовой статус заявителя на территории Российской Федерации, в размере фактически подтвержденных расходов, но не превышающем 20 тысяч рублей. На уплату найма (аренды) жилого помещения и/или за оказание услуг по предоставлению мест для временного проживания в гостиницах и иных средствах размещения в размере фактически подтвержденных расходов, произведенных в течение шести месяцев проживания на территории Псковской области, но не превышающем 50 тысяч рублей за 1 месяц.

Итого сумма дополнительных расходов областного бюджета на указанные выплаты на 2026 год составит сумму, не превышающую 4 550 000 рублей.

«Федеральных мер поддержки разве нет? Почему Псковская область – буферная зона для прибалтийских переселенцев? Вряд ли эта мера поможет их задержать в Псковской области. Может, у них и нет таких проблем?» - спросил депутат от «Единой России» Андрей Михайлов.

«Внимание к данной проблеме идет со стороны президента РФ. Идет сейчас внимание к привлечению в регион из недружественных стран тех переселенцев, которые имеют ценность для экономики. Наша инициатива в том, что, столкнувшись с проблемами людей, мы поняли, что многие приезжают вне госпрограммы. Целевая аудитория – это те, кто не может получить федеральные меры поддержки. Это региональная мера поддержки, но заключение трудового договора – это возможность для специалиста проживать в Псковской области. Такая помощь, мы думаем, будет существенно влиять на желание специалиста остаться в нашем регионе», - ответил докладчик.

Законопроект поддержан.