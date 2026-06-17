Медаль «За особые успехи в учебе» предлагают начать вручать студентам СПО

Награждать медалью «За особые успехи в учебе» учащихся, освоивших программу среднего профессионального образования, предложили депутаты Законодательного Собрания Санкт-Петербурга. Инициативу рассмотрели на комитете по труду и социальной политике псковского регионального парламента 17 июня, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.
Установлено, что ученикам, завершившим освоение образовательных программ среднего образования, успешно прошедшим государственную итоговую аттестацию, при наличии итоговых оценок успеваемости «отлично» по всем учебным предметам, изучавшимся в соответствии с учебным планом, образовательная организация одновременно с выдачей соответствующего документа об образовании вручает медаль «За особые успехи в учении» I степени, а при наличии итоговых оценок успеваемости «отлично» и не более двух итоговых оценок успеваемости «хорошо» по всем учебным предметам, - медаль «За особые успехи в учении» II степени.
Вместе с тем сейчас школьники, освоившие программу основного общего образования (с 5 по 9 класс) и продолжающие образование на базе среднего профессионального образования, лишены права на получение медали «За особые успехи в учении».
Согласно сведениям об организации, осуществляющей образовательную деятельность по образовательным программам начального общего, основного общего, среднего общего образования, опубликованным Министерством просвещения Российской Федерации, на начало 2023-2024 учебного года число выпускников, получивших аттестат об основном общем образовании, составляет 1 512 542 человека, из которых только 582 792 человека продолжили обучение в рамках среднего общего образования (продолжили обучение в 10 классе).
В министерстве образования Псковской области отметили, что законопроект требует доработки, и высказались против.
Законопроект поддержан депутатами единогласно.
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