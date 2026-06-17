Медаль «За особые успехи в учебе» предлагают начать вручать студентам СПО

Награждать медалью «За особые успехи в учебе» учащихся, освоивших программу среднего профессионального образования, предложили депутаты Законодательного Собрания Санкт-Петербурга. Инициативу рассмотрели на комитете по труду и социальной политике псковского регионального парламента 17 июня, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Установлено, что ученикам, завершившим освоение образовательных программ среднего образования, успешно прошедшим государственную итоговую аттестацию, при наличии итоговых оценок успеваемости «отлично» по всем учебным предметам, изучавшимся в соответствии с учебным планом, образовательная организация одновременно с выдачей соответствующего документа об образовании вручает медаль «За особые успехи в учении» I степени, а при наличии итоговых оценок успеваемости «отлично» и не более двух итоговых оценок успеваемости «хорошо» по всем учебным предметам, - медаль «За особые успехи в учении» II степени.

Вместе с тем сейчас школьники, освоившие программу основного общего образования (с 5 по 9 класс) и продолжающие образование на базе среднего профессионального образования, лишены права на получение медали «За особые успехи в учении».

Согласно сведениям об организации, осуществляющей образовательную деятельность по образовательным программам начального общего, основного общего, среднего общего образования, опубликованным Министерством просвещения Российской Федерации, на начало 2023-2024 учебного года число выпускников, получивших аттестат об основном общем образовании, составляет 1 512 542 человека, из которых только 582 792 человека продолжили обучение в рамках среднего общего образования (продолжили обучение в 10 классе).

«Сейчас золотые и серебряные медали "За особые успехи в учении" получают только выпускники 11-х классов. А те ребята, которые после 9-го класса пошли в колледжи и техникумы, такого права, к сожалению, лишены. Законопроект эту несправедливость устраняет», – обозначил суть предложения вице-спикер Игорь Дитрих и подчеркнул, что речь идёт о поддержке концепции законопроекта. Члены комитета сочли справедливым уравнять студентов и школьников в поощрении за успехи в учёбе.

В министерстве образования Псковской области отметили, что законопроект требует доработки, и высказались против.

«Мы не являемся разработчиками законопроекта. Мы поддерживаем саму инициативу. Если будет поддержка, то инициаторы закон доработают. Когда он будет в доработанном виде принят, мы его тоже поддержим. Мы с помощью нашего министерства образования сможем его дополнить», - добавил Игорь Дитрих.

Законопроект поддержан депутатами единогласно.