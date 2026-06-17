Наталья Федорова: Молодёжь – наше будущее, и мы создаём для неё все условия

Глава Псковского муниципального округа Наталья Федорова рассказала о возможностях для молодёжи в муниципалитете в мессенджере «Макс».

Фото здесь и далее: Наталья Федорова / «Макс»

«Наше будущее – за молодежью. И на государственном, и на местном уровне молодежи предоставляются возможности для самореализации. С 2025 года президентский национальный проект «Молодёжь и дети» обеспечивает комплексную поддержку молодёжи России, предоставляя широкий спектр возможностей для образования, профессионального развития и досуга», - пишет Наталья Федорова.

По её словам, в Псковском округе выстроена организованная система работы с молодежью, в текущем году принята и действует муниципальная программа «Развитие образования, молодежной политики, физической культуры и спорта в Псковском муниципальном округе».

Многие годы действует Молодежный совет при главе Псковского округа – составляющая регионального проекта по вовлечению молодого населения в общественную жизнь. Одной из задач является развитие моделей молодежного самоуправления и самоорганизации в ученических и трудовых коллективах, а также по месту жительства. По итогам работы, полученной в Молодежном совете, два человека стали депутатами Собрания депутатов Псковского округа, баллотировались в органы местного самоуправления, члены совета проявляют себя активными согражданами.

«Волонтерская деятельность – это еще одна возможность для молодежи проявить свою активность. В нашем округе действуют пять центров добровольчества, в 12 школах округа работают волонтерские отряды, находят новые формы взаимодействия: помощь людям и животным, благотворительность, участие в акциях и проведение мероприятий, а также участие в уборке воинских захоронений, в голосовании за благоустройство территорий», - рассказала глава округа.

На территории муниципалитета действуют меры поддержки участников добровольческой (волонтерской) деятельности. Пять лет проводится молодежный форум «Во имя мира», в 2026 году он прошел под девизом «В единстве – сила», посвященный Году единства народов. Волонтеры активно принимают участие в сборе гуманитарной помощи для военнослужащих, находящихся на СВО.

Она также отмечает, что молодые жители округа проявляют себя в «Движении первых»: действуют 14 первичных организаций. Это центры сбора молодежи и детей, куда они могут прийти и предложить свои идеи, высказать мысли и пожелания. Наиболее крупные и масштабные мероприятия – «Зарница 2,0», «Хранители истории», всероссийский проект «Первая помощь», региональный проект «Родные-любимые», всероссийский проект «МедиаПритяжение», «Мы – граждане России», «Школьная классика». Активно и юнармейское движение: 12 отрядов «Юнармии» действует в общеобразовательных учреждениях.

Социальное проектирование можно считать системообразующим фактором социализации и самореализации молодежи. Конкурс молодежных проектов на территории Псковского округа «Есть идея» уже проходи в течение пяти лет. Участниками данного проекта являются как учащиеся, так и работающая молодежь. Спектр проектов самый разный: от развития инфраструктуры (молодежный коворкинг) до проведения мероприятий (хореографический фестиваль «Единая нить»).

Молодежь активны и в спорте: в округе работает Центр тестирования ГТО, проводится ежегодно спартакиада среди обучающихся и Олимпийские игры молодежи Псковского округа.