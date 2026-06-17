ЛДПР через суд спасла студентку от ошибок «Антиплагиата» и предложила маркировать контент с ИИ

Либерально-демократическая партия России требует ввести обязательную маркировку контента, который создают нейросети, и защищает студентов от ошибочных решений системы «Антиплагиат». Об этом заявила заместитель руководителя Центрального аппарата ЛДПР по информационной политике Элеонора Кавшар в эфире радио ПЛН FM.

По словам гостьи студии, партия активно применяет искусственный интеллект при создании видеороликов и инфографики. Такой подход экономит ресурсы и помогает быстро формировать яркий контент. При этом ЛДПР ввела строгий запрет на написание текстов нейросетями. Специальное программное обеспечение проверяет региональные отделения и выявляет машинные тексты.

«При общении с людьми, при ответе на комментарии мы не используем нейросети. Только живое общение и взаимодействие», - подчеркнула Элеонора Кавшар. Партия выступила с инициативой маркировать контент, который создаёт искусственный интеллект, чтобы защитить граждан от мошенников и введения в заблуждение.

Отдельное внимание заместитель руководителя Центрального аппарата ЛДПР по информационной политике уделила проблеме внедрения нейросетей в систему образования. Элеонора Кавшар рассказала о резонансном случае: система «Антиплагиат» ошибочно выявила в дипломной работе студентки высокую долю заимствований, которые якобы написал искусственный интеллект. Учебное заведение не допустило девушку к сдаче государственного экзамена. «Многие студенты на это попали, получили определённое психологическое напряжение», — отметила политик. Она назвала систему «Антиплагиат» монополистом.

Активисты ЛДПР увидели это видео в социальных сетях, предали историю огласке и направили официальный запрос в Министерство просвещения РФ. Суд в Татарстане признал незаконным отказ вуза допустить студента к экзамену из-за вердикта нейросети. Элеонора Кавшар назвала это важнейшим судебным прецедентом.

«Суд сформировал таким образом на практике определённое правовое поле. Министерство образования задумается над тем, как правильно внедрять искусственный интеллект», — разъяснила гостья студии. Она добавила, что партия намерена изучать опыт других стран в этой сфере.