За пять лет Псковская область стала центром притяжения для соотечественников — губернатор 

На семинаре-совещании по реализации государственной национальной политики в Северо-Западном федеральном округе губернатор Псковской области Михаил Ведерников рассказал, как региону удалось укрепить национальную идентичность и создать систему возможностей для самореализации жителей, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

За последние годы область из периферийного региона превратилась в точку притяжения: если в 2023 году сюда переселились чуть более 500 соотечественников, то в 2025-м — уже 11 тысяч, из них более двух тысяч остались окончательно.

Губернатор подчеркнул, что регион делает ставку на укрепление исторической памяти:

«Мы начали с укрепления ключевых региональных символов, вокруг которых потом выстраивали работу. Долгое время даже не задумывались о том, что Знамя Победы родилось на нашей земле. Чтобы это исправить, во многом на собранные средства возвели народный памятник, мемориал, по президентскому гранту установили миниатюру. Получился целый комплекс, который пользуется большой популярностью у жителей и гостей региона, в том числе у молодёжи».

Особое внимание в регионе уделяют воспитанию молодого поколения, особенно в условиях приграничья. Михаил Ведерников отметил, что в Псковской области дислоцированы 76-я гвардейская десантная дивизия и 2-я бригада специального назначения.

«Сегодня они профессионально и героически защищают интересы и безопасность нашей страны. Это настолько крупные подразделения, за время их существования с ними оказалась связанной без исключения каждая семья в регионе. Поэтому крайне важно, чтобы молодёжь принимала значимость службы, защиты дома и ответственности за судьбу страны».

Губернатор также рассказал о работе с территориальными общественными самоуправлениями. Финансирование грантовых конкурсов выросло с 30–32 млн до более 400 млн рублей, а число ТОСов увеличилось с двух в 2018 году до более тысячи, объединяющих 180 тысяч активных жителей. Только в этом году реализуется почти 700 проектов на сумму более 360 млн рублей.

«Каждая команда — это проводник мнений и инициатив жителей. Важно, что люди получают позитивный опыт взаимодействия с властью, которая знает, как работать и что нужно делать», - заметил губернатор.

Михаил Ведерников подчеркнул, что для приграничного региона важно противодействовать искажению исторических фактов. Псковский областной суд первым признал преступления нацистов в регионе преступлениями против человечества. В школах ввели обязательную программу о геноциде — за время войны область потеряла половину гражданского населения.

«В ответ на это латвийские власти разгромили на приграничной территории часть мемориала Дружбы, который 70 лет собирал партизан-подпольщиков из России, Беларуси и Латвии. Мы же учредили одноимённую региональную награду за заслуги в сохранении памяти о войне и воспитании патриотизма», - отметил он.

По итогам работы более 80% жителей региона гордятся российским гражданством, в три раза выросло число участников военно-патриотических организаций. Псковская область вышла на лидерские позиции по готовности людей участвовать в волонтёрских движениях.

Михаил Ведерников отметил, что регион стал местом притяжения не только для соотечественников, но и для иностранцев, разделяющих российские традиционные ценности.