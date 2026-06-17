В бюджет Псковской области закладывают средства на новые меры поддержки для 10 специалистов из числа репатриантов

Законопроект, предусматривающий дополнительные меры социальной поддержки квалифицированных специалистов из числа переселившихся в Псковскую область соотечественников и иностранных граждан, рассмотрели депутаты комитета по труду и социальной политике Законодательного Собрания Псковской области 17 июня, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Регион устанавливает дополнительные меры финансовой поддержки для медицинских и педагогических работников, переселившихся из недружественных стран. Единовременная выплата «подъёмных» и компенсация расходов на оформление документов предназначены для востребованных специалистов, которые намерены постоянно проживать в Псковской области и заключили трудовой договор с профильной организацией.

Введение мер поддержки указанной категории граждан предусматривается с 2026 года.

«А сколько человек в год могут воспользоваться данной помощью?» - поинтересовался депутат Армен Мнацаканян («Единая Россия»).

«С 2025 года активно ведем эту деятельность. Мы закладываем в бюджет сумму на 10 человек. Это пилотный проект, мы хотим попробовать эту меру поддержки. Медработники и педагоги из числа переселенцев – это штучный товар. Нужно с ними проводить работу, чтобы они смогли оформиться здесь на постоянное место жительства. Это помощь именно специалисту», - ответила представитель уполномоченной по вопросам миграции в Псковской области.

«Через какое министерство планируется платить?» - уточнил Армен Мнацаканян.

«Оператором выступит министерство социальной защиты» - ответила представитель.

«А у них есть такое право?» - продолжил Армен Мнацаканян.

«Мы воспользуемся этим механизмом, отрабатывается постановление правительства о порядке выплаты», - ответила докладчик.

«В 2024 году более 1500 человек в регион переехало. В этом - около 2000. По данным категориям специалистов сколько?» - поинтересовался депутат Игорь Дитрих («Единая Россия»).

«Такие люди есть, они присылают резюме, находясь еще за рубежом. Нужна комплексная работа. Мы надеемся на положительные результаты», - подчеркнула докладчик.