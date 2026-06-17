Жители Куньи смогут пройти комплексное медицинское обследование 22 июня

В понедельник, 22 июня, в Кунью приедут специалисты из филиала «Великолукский межрайонный» Псковской областной клинической больницы. Для жителей округа это возможность получить консультацию врачей и пройти необходимые обследования, не выезжая далеко от дома, сообщили Псковской Ленте Новостей в ПОКБ.

Прием пациентов начнется с 09:00, в Кунью приедут акушер-гинеколог, эндокринолог-подолог, офтальмолог, терапевт, фельдшер, врач ультразвуковой диагностики.

Кроме того, для жителей будут доступны следующие виды исследований:

клинико-диагностические исследования крови, включая расширенный профиль,

флюорография,

маммография,

электрокардиография,

дуплексное сканирование сосудов.

Будет проводится отбор пациентов для оперативных вмешательств на сосудах, госпитализации в отделения стационара: терапевтическое – по профилю «эндокринология», хирургическое.

Место проведения: рабочий посёлок Кунья, улица Дзержинского, 17.

Предварительная запись уже открыта. Чтобы попасть на прием и пройти исследования, нужно записаться по телефону: 8 (81149) 2-14-01.