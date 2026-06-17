Инициативы о поддержке участников СВО, многодетных семей и переселенцев поддержал соцкомитет Собрания

Комитет по труду и социальной политике под председательством вице-спикера Игоря Дитриха рассмотрел профильные вопросы июньской сессии и изменения ряда госпрограмм. Об исполнении бюджета территориального фонда обязательного медицинского страхования Псковской области за 2025 год доложила его руководитель Валентина Альбова, сообщили Псковской Ленте Новостей в Законодательном Собрании Псковской области.

Фото: Законодательное Собрание Псковской области

Расходы на сферу здравоохранения в рамках программы ОМС составили 12 миллиардов 715 миллионов рублей. По сравнению с предыдущим отчётным периодом финансирование увеличилось на 12%.

«2025 год – это год, когда было наибольшее увеличение финансирования за счёт субвенции федерального фонда», – отметила руководитель. 47% расходной части фонда направлялись на обеспечение деятельности круглосуточных стационаров. Согласно статистике, в 2025 году больницы региона оказали медицинскую помощь в 102 тысячах случаев, в том числе высокотехнологичную. На финансирование амбулаторно-поликлинической помощи фонд направлял 40% своих расходов, 15,9% – на скорую медицинскую помощь. Депутаты рекомендовали принять законопроект в двух чтениях.

С законодательной инициативой, расширяющей меры поддержки участников СВО и членов их семей, в Собрание обратился прокурор Псковской области. Предлагается распространить право на однократное первоочередное бесплатное предоставление в собственность земельных участков на участников специальной военной операции, награждённых знаком отличия ордена Святого Георгия – Георгиевским Крестом, и членов их семей. Депутаты единогласно поддержали инициативу прокуратуры.

Как и члены всех других парламентских комитетов, депутаты, курирующие социальную сферу, заслушали доклад вице-губернатора Татьяны Бариновой об исполнении областного бюджета в 2025 году. Законопроект поддержан.

Ещё один вопрос, который включён в повестку всех комитетов, касается отчёта о соблюдении условий реализуемых в регионе концессионных соглашений за 2025 год.

Министр экономического развития Андрей Михеев более подробно остановился на концессионном соглашении в сфере образования по строительству школы на 1000 мест в Пскове на Запсковье. Министр признал, что с июня 2025 года строительство объекта фактически приостановлено. Концессионер заявил о нехватке средств, в Арбитражном суде находится иск о расторжении соглашения. В федеральное правительство на согласование направлена новая «дорожная карта» с переносом сроков завершения строительства школы на конец 2028 года.

Игорь Дитрих попросил докладчика рассказать не только о реализуемых соглашениях, но и поделиться планами на ближайшее будущее. По словам Андрея Михеева, в проработке находится вопрос о концессии на реконструкцию аэропортового комплекса. В целом министр подчеркнул, что концессия позволяет привлечь внебюджетное финансирование к решению задач, на которые в моменте не хватает бюджетных средств.

Единогласную поддержку членов комитета получил законопроект, разработанный областным правительством в целях установления с 1 января 2027 года выплаты в размере 200 тысяч рублей для многодетных семей, которую они смогут получить по их выбору взамен бесплатного земельного участка в собственность. Министр социальной защиты Ольга Евстигнеева уточнила, что данная мера распространяется только на те многодетные семьи, которые состоят на учёте в качестве нуждающихся в жилых помещениях. На сегодняшний день это 179 семей.

На заседании комитета также были озвучены дополнительные меры поддержки, которые Псковская область готова предоставлять медицинским и педагогическим работникам, переселившимся из недружественных стран. Для востребованных специалистов, которые приняли решение жить и работать в Псковской области, предусматривается единовременная денежная выплата в размере 100 тысяч рублей на обустройство, а также возмещение связанных с переездом и фактически подтверждённых расходов в сумме, не превышающей 355 тысяч рублей.

В завершение Игорь Дитрих предложил коллегам поддержать законодательную инициативу депутатов из Санкт-Петербурга.

«Сейчас золотые и серебряные медали "За особые успехи в учении" получают только выпускники 11-х классов. А те ребята, которые после 9-го класса пошли в колледжи и техникумы, такого права, к сожалению, лишены. Законопроект эту несправедливость устраняет», – обозначил суть предложения вице-спикер. Игорь Дитрих подчеркнул, что речь идёт о поддержке концепции законопроекта. Члены комитета сочли справедливым уравнять студентов и школьников в поощрении за успехи в учёбе.