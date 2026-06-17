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Инициативы о поддержке участников СВО, многодетных семей и переселенцев поддержал соцкомитет Собрания

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Комитет по труду и социальной политике под председательством вице-спикера Игоря Дитриха рассмотрел профильные вопросы июньской сессии и изменения ряда госпрограмм. Об исполнении бюджета территориального фонда обязательного медицинского страхования Псковской области за 2025 год доложила его руководитель Валентина Альбова, сообщили Псковской Ленте Новостей в Законодательном Собрании Псковской области.

Фото: Законодательное Собрание Псковской области

Расходы на сферу здравоохранения в рамках программы ОМС составили 12 миллиардов 715 миллионов рублей. По сравнению с предыдущим отчётным периодом финансирование увеличилось на 12%.

«2025 год – это год, когда было наибольшее увеличение финансирования за счёт субвенции федерального фонда», – отметила руководитель. 47% расходной части фонда направлялись на обеспечение деятельности круглосуточных стационаров. Согласно статистике, в 2025 году больницы региона оказали медицинскую помощь в 102 тысячах случаев, в том числе высокотехнологичную. На финансирование амбулаторно-поликлинической помощи фонд направлял 40% своих расходов, 15,9% – на скорую медицинскую помощь. Депутаты рекомендовали принять законопроект в двух чтениях.

С законодательной инициативой, расширяющей меры поддержки участников СВО и членов их семей, в Собрание обратился прокурор Псковской области. Предлагается распространить право на однократное первоочередное бесплатное предоставление в собственность земельных участков на участников специальной военной операции, награждённых знаком отличия ордена Святого Георгия – Георгиевским Крестом, и членов их семей. Депутаты единогласно поддержали инициативу прокуратуры.

Как и члены всех других парламентских комитетов, депутаты, курирующие социальную сферу, заслушали доклад вице-губернатора Татьяны Бариновой об исполнении областного бюджета в 2025 году. Законопроект поддержан.

 

Ещё один вопрос, который включён в повестку всех комитетов, касается отчёта о соблюдении условий реализуемых в регионе концессионных соглашений за 2025 год.

Министр экономического развития Андрей Михеев более подробно остановился на концессионном соглашении в сфере образования по строительству школы на 1000 мест в Пскове на Запсковье. Министр признал, что с июня 2025 года строительство объекта фактически приостановлено. Концессионер заявил о нехватке средств, в Арбитражном суде находится иск о расторжении соглашения. В федеральное правительство на согласование направлена новая «дорожная карта» с переносом сроков завершения строительства школы на конец 2028 года.

Игорь Дитрих попросил докладчика рассказать не только о реализуемых соглашениях, но и поделиться планами на ближайшее будущее. По словам Андрея Михеева, в проработке находится вопрос о концессии на реконструкцию аэропортового комплекса. В целом министр подчеркнул, что концессия позволяет привлечь внебюджетное финансирование к решению задач, на которые в моменте не хватает бюджетных средств.

Единогласную поддержку членов комитета получил законопроект, разработанный областным правительством в целях установления с 1 января 2027 года выплаты в размере 200 тысяч рублей для многодетных семей, которую они смогут получить по их выбору взамен бесплатного земельного участка в собственность. Министр социальной защиты Ольга Евстигнеева уточнила, что данная мера распространяется только на те многодетные семьи, которые состоят на учёте в качестве нуждающихся в жилых помещениях. На сегодняшний день это 179 семей.

На заседании комитета также были озвучены дополнительные меры поддержки, которые Псковская область готова предоставлять медицинским и педагогическим работникам, переселившимся из недружественных стран. Для востребованных специалистов, которые приняли решение жить и работать в Псковской области, предусматривается единовременная денежная выплата в размере 100 тысяч рублей на обустройство, а также возмещение связанных с переездом и фактически подтверждённых расходов в сумме, не превышающей 355 тысяч рублей.

В завершение Игорь Дитрих предложил коллегам поддержать законодательную инициативу депутатов из Санкт-Петербурга.

«Сейчас золотые и серебряные медали "За особые успехи в учении" получают только выпускники 11-х классов. А те ребята, которые после 9-го класса пошли в колледжи и техникумы, такого права, к сожалению, лишены. Законопроект эту несправедливость устраняет», – обозначил суть предложения вице-спикер. Игорь Дитрих подчеркнул, что речь идёт о поддержке концепции законопроекта. Члены комитета сочли справедливым уравнять студентов и школьников в поощрении за успехи в учёбе.

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Пресс-портреты

Дитрих Игорь Иванович

Дитрих Игорь Иванович

Заместитель председателя Псковского областного Собрания депутатов

Михеев Андрей Сергеевич

Михеев Андрей Сергеевич

Министр экономического развития Псковской области.

Евстигнеева Ольга Михайловна

Евстигнеева Ольга Михайловна

Министр социальной защиты Псковской области.

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