Иностранца оштрафовали и лишили телефона в Себеже за попытку пересечь границу РФ через лес

Себежский районный суд рассмотрел уголовное дело в отношении гражданина Народной Республики Бангладеш, обвиняемого в совершении покушения на незаконное пересечение государственной границы РФ (часть 3 статьи 30, часть 1 статьи 322 УК РФ), сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе судов Псковской области.

Гражданин Республики Бангладеш в апреле хотел скрытно пересечь государственную границу РФ в обход установленных пунктов пропуска и мест несения службы пограничных нарядов. Он двигался пешком через лес в сторону российской-белорусской границы, но был задержан сотрудниками ПУ ФСБ России по Псковской области.

Приговором суда мужчине назначено наказание в виде штрафа в размере 70 000 рублей.

Телефон, используемый осуждённым как средство навигации, конфискован.