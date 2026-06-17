«Точка кипения»: эксперт описал последствия множественных запретов

Сопротивление запретам – это естественная психологическая реакция, которую учёные называют реактивным сопротивлением. Когда человек чувствует давление с целью изменить его поведение, у него возникает инстинктивное желание поступить наоборот, даже если запрет объективно полезен. Как пояснил заместитель генерального секретаря Партии прямой демократии Антон Палюлин, этот механизм заложен эволюционно: наш мозг воспринимает ограничение свободы как угрозу выживанию в виде ограничения круга допустимых действий и автоматически активирует защитную реакцию.
Изображение сгенерировано нейросетью
Эксперт также отмечает, что точка кипения наступает, когда запретов становится слишком много, а механизмы контроля не обеспечены действующей инфраструктурой органов исполнительной власти. Когда количество запретов превышает возможности государства по их контролю, общество перестаёт воспринимать их всерьёз. Законы начинают работать только против законопослушных граждан, а остальные находят способы обхода или безнаказанно их игнорируют, что разрушает доверие к правовой системе в целом, пишет RuNews24.ru.
Например, до недавнего времени регулирование цифровых активов содержало противоречия: закон формально разрешал владение, но запрещал использование для расчётов. Правоохранители трактовали это расширительно, возбуждая дела против майнеров и трейдеров по статьям о незаконном предпринимательстве. С первого июля 2026 года вступает в силу новый закон «О цифровой валюте и цифровых правах», который чётко разделяет понятия: владение разрешено, операции проводятся только через лицензированные российские биржи с обязательным тестированием инвесторов.
Кампания этого года покажет рост запроса на «политику возможностей», а партии, которые смогут в этом году предложить избирателям понятную систему стимулов желательного поведения вместо тотальных запретов, получат значительное преимущество.