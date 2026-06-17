«Точка кипения»: эксперт описал последствия множественных запретов

Сопротивление запретам – это естественная психологическая реакция, которую учёные называют реактивным сопротивлением. Когда человек чувствует давление с целью изменить его поведение, у него возникает инстинктивное желание поступить наоборот, даже если запрет объективно полезен. Как пояснил заместитель генерального секретаря Партии прямой демократии Антон Палюлин, этот механизм заложен эволюционно: наш мозг воспринимает ограничение свободы как угрозу выживанию в виде ограничения круга допустимых действий и автоматически активирует защитную реакцию.

Изображение сгенерировано нейросетью

«Яркий пример эффективного запрета – антитабачный закон 2013 года. За первые десять лет своего действия он снизил число курильщиков в 2 раза. Закон сработал, потому что сопровождался системной работой: повышением акцизов, социальной рекламой, ограничениями демонстрации сигарет на кассах магазинов, созданием свободных от курения зон и многим другим. Запрет стал не единственным инструментом, а частью комплексной стратегии изменения поведения», — прокомментировал Антон Палюлин.

Эксперт также отмечает, что точка кипения наступает, когда запретов становится слишком много, а механизмы контроля не обеспечены действующей инфраструктурой органов исполнительной власти. Когда количество запретов превышает возможности государства по их контролю, общество перестаёт воспринимать их всерьёз. Законы начинают работать только против законопослушных граждан, а остальные находят способы обхода или безнаказанно их игнорируют, что разрушает доверие к правовой системе в целом, пишет RuNews24.ru.

«Полный отказ от запретов невозможен: они необходимы для защиты базовых ценностей и безопасности граждан, и составляют систему баланса прав и обязанностей со времён зарождения цивилизации. Баланс достигается через принцип «разрешено всё, что не запрещено явно» с чёткими критериями для исключений, которые законодатель не должен делегировать исполнителям из числа правоохранительных органов, которые должны исполнять закон, но не толковать его», — отметил Антон Палюлин​​​​​​​.

Например, до недавнего времени регулирование цифровых активов содержало противоречия: закон формально разрешал владение, но запрещал использование для расчётов. Правоохранители трактовали это расширительно, возбуждая дела против майнеров и трейдеров по статьям о незаконном предпринимательстве. С первого июля 2026 года вступает в силу новый закон «О цифровой валюте и цифровых правах», который чётко разделяет понятия: владение разрешено, операции проводятся только через лицензированные российские биржи с обязательным тестированием инвесторов.

«Это пример, когда полный запрет институционализируется в конструктивное нормативное регулирование», — резюмировал Антон Палюлин​​​​​​​.

Кампания этого года покажет рост запроса на «политику возможностей», а партии, которые смогут в этом году предложить избирателям понятную систему стимулов желательного поведения вместо тотальных запретов, получат значительное преимущество.