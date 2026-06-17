Диетолог объяснила, сколько ягод можно съесть за один раз

Ягоды могут навредить организму, если съесть их слишком много за один прием пищи, рассказала врач-гастроэнтеролог, диетолог, исполнительный директор АНО НИЦ «Здоровое питание» Нурия Дианова.

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«Все упирается всегда в дозу, то есть сколько мы съедим за один прием пищи. Есть норма, и ее нельзя превышать», — сказала Нурия Дианова 360.ru.

По словам врача, безопасная порция составляет 150 грамм ягод для женщин и максимум 200 грамм для мужчин. Также она добавила, что если съесть больше, содержащиеся в ягодах фруктоза, клетчатка и кислоты могут спровоцировать дискомфорт в желудке. Врач посоветовала покупать ягоды небольшими порциями и не пытаться съесть за раз весь килограмм.