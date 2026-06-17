Кардиолог предупредил о риске проблем с сердцем из-за «модных» напитков в жару

Популярные летние напитки, от энергетиков до фруктовых смузи, в сильную жару из-за высокого содержания сахара и кофеина могут спровоцировать развитие сахарного диабета, дать критическую нагрузку на сердце и усилить обезвоживание. Об этом сообщила врач-кардиолог высшей категории, доктор медицинских наук Валентина Козик.

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Наибольшую опасность в зной, по ее словам, представляют энергетики. «На жаре может произойти спазм сосудов, сердце бьется чаще, чтобы охладить тело, а энергетик за счет повышенного содержания кофеина "стегает" нашу сердечно-сосудистую систему, как лошадь на скаку. Это категорически недопустимо, в жару тем более», — сказала Валентина Козик, добавив, что не рекомендует пить и обычный кофе — более одной чашки в день, так как кофеин вытягивает воду и только усиливает жажду.

Кардиолог развеяла миф о пользе фруктовых смузи и популярных кофейных напитков со льдом — айс-латте и бамбл-кофе. Для организма такие составы являются не питьем, а едой из-за «катастрофически высокого» содержания сахара. «Смузи — это голый сахар в жидком виде. Из-за того что фрукты перетерты, организм усваивает их сахар почти мгновенно. Регулярное употребление таких напитков вызывает резкий скачок инсулина в крови, что в будущем может привести к развитию толерантности к глюкозе и сахарному диабету», — подчеркнула Валентина Козик.

По ее словам, в отличие от цельного фрукта, где сахар «связан» клетчаткой и усваивается медленно, в смузи этот защитный механизм разрушается.

Отдельно врач предостерегла от ледяных напитков — резкий контраст температур на фоне перегрева ослабляет местный иммунитет и повышает риск респираторных заболеваний.

Оптимальным рационом в зной эксперт назвала белковую пищу и клетчатку, а лучшим средством для утоления жажды — чистую воду комнатной температуры или слегка охлажденную. В нее можно добавить лимон или немного натуральной минеральной воды для восполнения микроэлементов, которые организм теряет с потом.

Для снижения рисков врач советует находиться на улице в головном уборе, использовать SPF-защиту и выходить на открытое солнце только после 17:00. Пик зноя рекомендуется пережидать в охлаждаемых и регулярно проветриваемых помещениях, чтобы минимизировать риск получения теплового или солнечного удара, пишет ТАСС.