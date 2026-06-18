День службы военных сообщений Вооруженных Сил РФ и другие отмечаются 18 июня

День службы военных сообщений Вооруженных Сил РФ, пикника, памяти святого благоверного князя Феодора Ярославича Новгородского и ласточек отмечаются 18 июня.

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День службы военных сообщений Вооруженных Сил РФ был утвержден указом Президента Российской Федерации Владимира Путина в 2017 году.

Выбор даты связан с тем, что ровно 18 июня 1868 года военный министр Дмитрий Милютин утвердил создание специального комитета, который занялся координацией перемещения армейских подразделений по железным дорогам и водным артериям, заложив фундамент централизованной военной логистики.

Ежегодный Международный день пикника — неофициальный праздник, который посвящен отдыху на природе и совместной трапезе на свежем воздухе, чтобы забыться от городской суеты.

В XVIII–XIX веках пикники были популярны среди европейской знати, а затем распространились и среди простого населения. Праздник не требует формальностей — достаточно выйти на улицу и устроить приятное времяпрепровождение.

День памяти святого благоверного князя Феодора Ярославича Новгородского — 18 июня (по новому стилю, по старому — 5 июня). Также его память чтится в Соборе Новгородских святых — в 3-ю неделю по Пятидесятнице.

Федор Ярославич — князь новгородский, святой Русской Церкви, почитается в лике благоверных. Старший брат святого благоверного князя Александра Невского.

Ежегодный День ласточек связан с почитанием этих птиц, которые в славянской традиции считались вестницами весны, символами добра, надежды и домашнего благополучия.

В старину ласточку воспринимали как хранительницу домашнего очага, верности и благополучия. Считалось, что если ласточка свила гнездо под крышей дома, это приносит семье удачу, достаток и здоровье. Появление ласточек в небе связывали с наступлением тепла и обновлением жизни на земле.