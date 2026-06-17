День деревни отметили в Богданово

Жители деревни Богданово территориального отдела «Писковичи‑Ершово» отпраздновали День деревни. Село собралось на традиционное мероприятие с концертом от артистов Псковского районного центра культуры и развлекательной программой для детей — она была посвящена Году единства народов России, сообщила глава Псковского округа Наталья Фёдорова в своём канале в мессенджере МАХ.

Фото здесь и далее: Наталья Федоров / МАХ

«Деревня Богданово, как и многие населенные пункты нашего округа, имеют богатую историю. Первое упоминание деревни встречается ещё на картах 1785 года – во времена Екатерины Великой. И сегодня населенный пункт живет активными селянами. Именно их поблагодарила за неравнодушие, участие в общественным мероприятиях, благоустройстве и доброе отношение к своей малой Родине», — отметила Наталья Фёдорова.

Глава округа отдельно рассказала об одной из жительниц деревни Нине Роминой: «Нина Петровна Ромина – жизнелюбивый и созидательный человек, в детстве прошла ужас фашистских концлагерей, сейчас, находясь на заслуженном отдыхе, занимается цветоводством. Ее замечательные клумбы мы с удовольствием посмотрели и постарались узнать секреты мастерства вместе с Людмилой Фурман – фельдшером Псковской межрайонной больницы, которая также приехала поздравить жителей с праздником».

Также с поздравлениями и пожеланиями всего самого наилучшего, благодарностями за совместную деятельность на территории деревни к жителям обратились руководитель и главный специалист теротдела «Писковичи-Ершово» Наталия Волкова и Александр Бессонов.