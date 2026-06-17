Юрий Сорокин присоединился к акции «Коробка храбрости»

Вице‑спикер Законодательного Собрания Псковской области Юрий Сорокин («Единая Россия») принял участие в ежегодной благотворительной акции «Коробка храбрости», направленной на поддержку детей, проходящих длительное лечение в больнице, сообщил он на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Фото здесь и далее: Юрий Сорокин / «ВКонтакте»

« Наборы для творчества, игрушки, конструкторы, книги, альбомы и фломастеры, более 100 различных наименований будут переданы в детские медицинские учреждения нашей области», — рассказал Юрий Сорокин.

Политик отметил, что акция с каждым годом объединяет всё больше неравнодушных людей по всей стране.

«И это не случайно: мы все хотим, чтобы дети чувствовали нашу любовь и защиту», — подчеркнул он.

Юрий Сорокин выразил надежду, что подарки подарят маленьким пациентам не только радость, но и придадут им мужества, терпения и сил, необходимых для скорейшего выздоровления. В завершение он обратился к ребятам: «Дорогие ребята, мы верим в вас! Крепкого здоровья и скорейшего возвращения домой!»