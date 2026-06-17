Общественная территория в Совхозном переулке в Пушкинских Горах станет объектом благоустройства в 2027 году

Более 2 тысяч жителей Пушкиногорского муниципального округа приняли участие в голосовании за территорию для благоустройства в 2027 году в рамках программы «Формирование комфортной городской среды» национального проекта «Инфраструктура для жизни», сообщила глава округа Оксана Филиппова на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Изображение: Оксана Филиппова / «ВКонтакте»

На выбор были представлены две территории. По итогам общественного голосования победителем стала общественная зона напротив домов № 2 и № 4 на Совхозном переулке в рп. Пушкинские Горы — за неё отдали голоса 1 433 человека. Именно здесь начнутся работы по благоустройству в 2027 году.

«Благодарю всех жителей, принявших участие в голосовании, за активность и неравнодушие! — отметила Оксана Филиппова. — Отмечу, что в этом году уже стартовали работы по благоустройству „Въездных ворот“ в посёлок вблизи домов на Совхозном переулке и изготовление въездной стелы с названием нашего населённого пункта. В прошлом году этот проект победил в общественном голосовании в рамках программы. Приоритет выбран большинством — значит, люди хотят продолжать благоустраивать въезд в Пушкинские Горы!».