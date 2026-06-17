Псковичам напомнили о риске блокировки счетов из‑за налоговых долгов

УФНС России по Псковской области напоминает, что операции по банковским счетам налогоплательщика, имеющего неисполненные налоговые обязательства перед государством, могут быть приостановлены. Разблокировка возможна только после погашения задолженности, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе управления.

Пользователи личных кабинетов юридических лиц и индивидуальных предпринимателей могут направить в налоговый орган обращение об отмене приостановления операций по счетам через сервис и приложить к нему подтверждающие документы о погашении задолженности перед бюджетом.

Специалисты Управления для быстрой разблокировки счетов рекомендуют пользоваться сервисом « Оперативная помощь: разблокировка счета и вопросы по ЕНС » на официальном сайте ФНС России.

В форме электронного формализованного обращения необходимо указать данные организации или индивидуального предпринимателя, БИК банка, в котором заблокирован счет, номер мобильного телефона для обратной связи. Далее в течение 24 часов будет предоставлена информация о текущем статусе решения о приостановлении счета и возможностях для его отмены.

Специалисты отметили, для подачи обращения в электронной форме необходимо авторизоваться в системе ЕСИА (Единая система идентификации и аутентификации).

Сервис позволяет налогоплательщиками направить запрос по таким вопросам, как:

причины блокировки расчетного счета;

причины возникновения долга на едином налоговом счете (ЕНС);

причины выставленного требования об уплате налоговой задолженности и т.д.

Также по вопросам урегулирования задолженности, приостановления операций по счетам, состояния расчетов с бюджетом налогоплательщики могут обратиться в Контакт-Центр ФНС России по телефону 8-800-222-22-22 (звонок бесплатный).