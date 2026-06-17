В новоржевской деревне Веска установят 15 фонарей с автоматическим управлением

В деревне Веска пройдёт масштабное обновление уличного освещения: в рамках двух социальных проектов здесь установят 15 фонарей с фотореле для автоматического включения и выключения света. О результатах рабочей встречи с подрядчиком и планах по благоустройству сообщила глава Новоржевского муниципального округа Любовь Трифонова на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Фото здесь и далее: Любовь Трифонова / «ВКонтакте»

Любовь Трифонова рассказала, что вместе с коллегами, представителем подрядчика ООО «Оливковый дом» и членом ТОС она побывала в деревне Веска, чтобы обсудить реализацию проекта по освещению улицы Заречной.

«Этот проект крайне важен для жителей деревни, поскольку позволит обеспечить значительную часть населенного пункта современными фонарями уличного освещения, — подчеркнула глава округа. — Этот проект крайне важен для жителей деревни, поскольку позволит обеспечить значительную часть населенного пункта современными фонарями уличного освещения».

По словам Любови Трифоновой, на встрече с подрядчиком детально обсудили все аспекты проекта — от технических решений до сроков выполнения работ. Участники также осмотрели место будущей установки осветительных приборов и оценили имеющиеся возможности.

Кроме того, участники встречи проанализировали перечень работ по проекту «Новый свет», который сейчас проходит конкурсные процедуры. Он охватит вторую часть населённого пункта.

«Работаем дальше! Вместе сделаем деревню Веску светлее и уютнее!» — подытожила Любовь Трифонова.