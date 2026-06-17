В Полистовском заповеднике расширили сеть фотоловушек

На территории Полистовского заповедника провели полевые работы. Специалисты установили новые фотоловушки и откалибровали их локации с помощью калибровочного шеста, сообщили в официальной группе заповедника в соцсети «ВКонтакте».

Фото здесь и далее: Полистовский заповедник / «ВКонтакте»

Создание сети фотоловушек позволяет точно рассчитывать плотность населения диких животных — для этого применяется единая методика, используемая на всех заповедных территориях России.

«Для Полистовского заповедника такой мониторинг имеет особое значение, — пояснили в заповеднике. — Его главная задача — понять, как экологический туризм и хозяйственная деятельность вблизи границ заповедника влияют на животных заповедника. Эти данные помогают оценивать антропогенную нагрузку и принимать решения, направленные на сохранение дикой природы».

Расширить сеть наблюдений удалось благодаря гранту Президентского фонда природы «Формирование национальной системы фотомониторинга на заповедных территориях России». С новыми фотоловушками специалисты смогут собирать ещё больше данных о жизни обитателей Полистовья.

Сейчас начался следующий этап: сотрудники проверяют оборудование и анализируют полученные снимки.

«А это значит, что совсем скоро мы сможем показать вам новые кадры из жизни дикой природы, которую редко удаётся увидеть человеку», — пообещали в заповеднике.