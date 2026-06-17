ФАС усилила контроль за продажей топлива аграриям в сезон полевых работ

Федеральная антимонопольная служба России поручила территориальным органам усилить контроль за реализацией топлива для сельхозпроизводителей, сообщили в пресс‑службе ФАС России.

Особое внимание региональные управления ФАС должны уделить продаже топлива во время сезонных полевых работ — в том числе в мелкооптовом сегменте: с нефтебаз, нефтехранилищ и автозаправочных станций.

«Им необходимо усилить контроль за соблюдением антимонопольного законодательства при реализации топлива в мелкооптовом сегменте, в том числе с нефтебаз и нефтехранилищ, а также с автозаправочных станций», — подчеркнули в ведомстве.

При выявлении признаков нарушений служба рекомендует своим территориальным органам оперативно принимать меры антимонопольного реагирования.

Кроме того, в рамках поручения антимонопольным органам вместе с властями регионов необходимо сформировать перечень сельскохозяйственных предприятий с определением объема их потребления топлива.