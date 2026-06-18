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В Москве число выбравших колледжи девятиклассников увеличилось на 20%

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В России ежегодно растет число девятиклассников, которые продолжают обучение в колледжах и техникумах, а не в школе, сообщила «Известиям» вице-спикер Госдумы Виктория Абрамченко, которая возглавляет рабочую группу по вопросам среднего профессионального образования (СПО).

Ожидается, что в этом году в Москве доля выпускников девятых классов, поступающих в колледжи, увеличится на 20%. Председатель комитета по образованию и науке союза «Родительская Палата» Оксана Падалко предположила, что общий показатель достигнет 70%.

«Приток учащихся в колледжи подается как достижение, но все же в некоторых сложных областях как, например, инженерия или медицина, у специалистов должно быть высшее образование, и знаний на уровне колледжа будет недостаточно», — сказала она.

По словам Оксаны Падалко, обычно из пяти-шести девятых классов делают только два десятых. При этом бюджетные места в учреждениях СПО ограничены, а стоимость контракта эквивалентна учебе в региональном вузе — 150–200 тысячам рублей в год.

Однако госполитика в этой области нацелена на увеличение числа студентов-бюджетников, отметила Виктория Абрамченко.

«В 2026 году количество бюджетных мест в колледжах увеличено примерно на 30 тысяч и составит около 880 тысяч. При этом почти 60% из них выделено для подготовки специалистов по техническим профессиям и специальностям», — добавила она в беседе с «Известиями».

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