Правнук Леонида Брежнева попал в плен на Украине

Правнук Леонида Брежнева, который родился и сколотил карьеру на Украине, многое сделав для республики в советский период, попал в плен к украинским военным. Об этом сообщает канал Baza в мессенджере Мах.

Фото: Baza / Мах

Антон Милаев приходится названным внуком дочери генсека ЦК КПСС Галине Брежневой — она воспитывала его как родного.

По данным Baza, 45-летний мужчина прошлой осенью ушел на СВО сапером и уже в ноябре перестал выходить на связь с родными. Как рассказала редакции его мать Ирина Кузнецова, через несколько месяцев пришла весть — сын находится в плену на подконтрольных ВСУ территориях в Херсонской области.