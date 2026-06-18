Рост ожирения среди школьников удалось остановить в России, заявила руководитель Роспотребнадзора

Темпы роста случаев ожирения среди школьников младших классов удалось преодолеть в России, сообщила в интервью руководитель Роспотребнадзора Анна Попова.

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«Среди младшеклассников мы остановили рост темпов ожирения в результате того, что государство вложило очень большие средства в организацию бесплатного питания. Помимо доступности, это означает питание по определенным правилам», — сказала Анна Попова.

Она также добавила, что у детей поменялись и вкусовые привычки. Так, дети стали меньше досаливать еду и потребляют меньше сахара.

«Теперь необходимо донести этот навык до других возрастных групп», — подчеркнула глава ведомства.