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Глава администрации Великих Лук принял участие в семинаре по укреплению региональных символов

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Глава администрации города Великие Луки Андрей Беляев принял участие в семинаре, посвященном укреплению ключевых региональных символов, которые являются важной частью истории, культуры и общественной идентичности. Об этом глава администрации сообщил в своем канале в мессенджере Мах.

Фотографии: Андрей Беляев / Мах

В ходе мероприятия были рассмотрены вопросы сохранения исторического наследия, популяризации культурных ценностей и формирования позитивного образа региона. Особое внимание участники уделили роли региональных символов в патриотическом воспитании молодежи, укреплении гражданского единства и повышении узнаваемости территории.

 


«Уверен, что сохранение и продвижение наших традиций, культурных особенностей и знаковых символов способствует укреплению связи поколений и формированию чувства гордости за родной край. Благодарю организаторов семинара за возможность обменяться опытом и обсудить актуальные направления дальнейшей работы в этой важной сфере», — прокомментировал Андрей Беляев.

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Беляев Андрей Геннадьевич

Беляев Андрей Геннадьевич

Глава администрации Великих Лук

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