Глава администрации Великих Лук принял участие в семинаре по укреплению региональных символов

Глава администрации города Великие Луки Андрей Беляев принял участие в семинаре, посвященном укреплению ключевых региональных символов, которые являются важной частью истории, культуры и общественной идентичности. Об этом глава администрации сообщил в своем канале в мессенджере Мах.

Фотографии: Андрей Беляев / Мах

В ходе мероприятия были рассмотрены вопросы сохранения исторического наследия, популяризации культурных ценностей и формирования позитивного образа региона. Особое внимание участники уделили роли региональных символов в патриотическом воспитании молодежи, укреплении гражданского единства и повышении узнаваемости территории.



«Уверен, что сохранение и продвижение наших традиций, культурных особенностей и знаковых символов способствует укреплению связи поколений и формированию чувства гордости за родной край. Благодарю организаторов семинара за возможность обменяться опытом и обсудить актуальные направления дальнейшей работы в этой важной сфере», — прокомментировал Андрей Беляев.